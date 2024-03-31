Бортников: спецслужбы поименно знают организаторов террористических атак в РФ

Спецслужбы поименно знают организаторов террористических атак в Российской Федерации. С соответствующим заявлением в ходе беседы с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным выступил директор ФСБ Александр Бортников.
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