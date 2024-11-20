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Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Единичные случаи стычек между ВСУ и военными НАТО, будь то очередное спецподразделение, работающее на западной технике или простые прибалтийские или польские наёмники, давно никого не удивляют и стали вариантом нормы.

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