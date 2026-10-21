Производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 стартовало накануне в ОЭЗ «Алабуга». Что это за машины и для чего они нужны - в материале «Татар-информа».
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