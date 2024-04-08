Жена футболиста Дмитрия Тарасова заявила, что ее осудили за откровенное платье

Недавно родившую жену футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за наряд с "вываливающейся" грудью. Анастасия Тарасова поделилась в личном блоге кадрами с праздника в честь своего 30-летия, и многим образ именинницы показался вызывающим.
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