Жена футболиста Дмитрия Тарасова заявила, что ее осудили за откровенное платье

Недавно родившую жену футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за наряд с "вываливающейся" грудью. Анастасия Тарасова поделилась в личном блоге кадрами с праздника в честь своего 30-летия, и многим образ именинницы показался вызывающим.