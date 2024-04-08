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Жена футболиста Дмитрия Тарасова заявила, что ее осудили за откровенное платье

Жена футболиста Дмитрия Тарасова заявила, что ее осудили за откровенное платье

Недавно родившую жену футболиста Дмитрия Тарасова раскритиковали за наряд с "вываливающейся" грудью. Анастасия Тарасова поделилась в личном блоге кадрами с праздника в честь своего 30-летия, и многим образ именинницы показался вызывающим.

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