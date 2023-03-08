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«Ответ Путина заставит нас вздрогнуть»: В ФРГ пришли в ужас из-за подробностей подрыва газопроводов «СП»

«Ответ Путина заставит нас вздрогнуть»: В ФРГ пришли в ужас из-за подробностей подрыва газопроводов «СП»

Аудиторию немецкого издания «Welt» привели в ужас подробности подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», после заявления главы комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клауса Эрнста.

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