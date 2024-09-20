«Лидер на подмену»: в несистемной оппозиции нарастает борьба за влияние

Смерть основателя ФБК* Алексея Навального и заявления его супруги Юлии о «продолжении дела» мужа существенно обострили борьбу за источники финансирования в среде несистемной оппозиции.
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