Ректор МФТИ Ливанов: секрет сдавших ЕГЭ на 300 баллов в упорном труде

Школьный путь обычно начинается у всех одинаково. Но почему спустя годы одни получают по 100 баллов на каждом экзамене, а другие остаются ни с чем? Есть ли такая формула, сложив неизвестные которой, можно гарантировать успех? 360.
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