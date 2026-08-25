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Кудашов о слухах про уход Спронга и Голышева из «Автомобилиста»: «Хорошо знаю, кто, зачем и почему их запускает. Советую не обращать внимания»

Главный тренер « Автомобилиста » Алексей Кудашов прокомментировал слухи об уходе Анатолия Голышева и Дэниэла Спронга из команды.

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