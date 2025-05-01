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Несекретные материалы

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Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: реактор на тории работает без остановок

Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: реактор на тории работает без остановок

Китай совершил прорыв в ядерной энергетике: впервые в мире реактор на тории работает без остановки. Технология MSR позволяет непрерывно производить чистую энергию с минимальными отходами, используя запасы тория, которого хватит на 60 000 лет.

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