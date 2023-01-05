ПЦУ решило канонизировать Бандеру

Во время факельного шествия к офису президента Украины на день рождения Бандеры, представитель ПЦУ Ярослав Ясенец рассказал, что «пришел как священнослужитель для того, чтобы благословить образом Христа этот марш, чтобы здесь была не только политика».
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии