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ПЦУ решило канонизировать Бандеру

ПЦУ решило канонизировать Бандеру

Во время факельного шествия к офису президента Украины на день рождения Бандеры, представитель ПЦУ Ярослав Ясенец рассказал, что «пришел как священнослужитель для того, чтобы благословить образом Христа этот марш, чтобы здесь была не только политика».

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