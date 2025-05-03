США оставляют российский экспорт без пошлин: заявление Дмитрия Полянского

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что отсутствие пошлин США на российский экспорт служит напоминанием для сторонников усиления санкций, пока Вашингтон ведет переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта.