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Основатель Donaustahl Туман: ФРГ и РФ по сути пребывают в состоянии войны

Основатель Donaustahl Туман: ФРГ и РФ по сути пребывают в состоянии войны

Германия и Россия уже находятся в состоянии войны, заявил основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман 1 сентября в подкасте обозревателя Пауля Ронцхаймера немецкой газеты Bild.

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