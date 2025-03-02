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Прогноз ветерана КГБ: "Завтра Трамп скажет, как и Меркель, – да ерунда все эти договоры с русскими". Как может проиграть Россия

Прогноз ветерана КГБ: "Завтра Трамп скажет, как и Меркель, – да ерунда все эти договоры с русскими". Как может проиграть Россия

Итоги подведЬЙОм. Итоги  вчерашнего  дня   от широко  известного в  узких  кругах  Ёжкиного  кота.

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