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Грушко назвал призывы Европы к миру с Россией сотрясением воздуха

Грушко назвал призывы Европы к миру с Россией сотрясением воздуха

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума прокомментировал заявления европейских стран о стремлении к миру и готовности вести диалог с Москвой.

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