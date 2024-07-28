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Двое россиян погибли в автокатастрофе в Абхазии

Двое россиян погибли в автокатастрофе в Абхазии

Двое детей в тяжёлом состоянии госпитализированы.фото: vk.com/a_beglov--> Двое россиян стали жертвами ДТП в Гагрском районе Абхазии, двое детей были госпитализированы, сообщает пресс-служба МВД республики.

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