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Депутат Останина поддержала проведение в школах мероприятий, посвященных СВО

Депутат Останина поддержала проведение в школах мероприятий, посвященных СВО

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина поддержала предложение о проведении в российских школах мероприятий, посвященных российской специальной военной операции на Украине, в том числе с участием ветеранов СВО.

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