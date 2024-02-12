Депутат Останина поддержала проведение в школах мероприятий, посвященных СВО

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина поддержала предложение о проведении в российских школах мероприятий, посвященных российской специальной военной операции на Украине, в том числе с участием ветеранов СВО.
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