Байконур всё.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
До советских времен Казахстана как государства не существовало. Где-то в степях бродили стада баранов. Русские построили города, заводы... Потом Казахстану передали 4-е области населенные преимущественно русскими...
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