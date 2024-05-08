Байконур всё.

Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.