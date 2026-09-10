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Царьград

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Лесничий Семёнов дал советы по защите от агрессивных белок

Лесничий Семёнов дал советы по защите от агрессивных белок

Лесничий Андрей Семёнов рассказал о мерах защиты от агрессивных белок. Обычный укус не всегда опасен, но стоит насторожиться, если зверёк проявляет агрессию.

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