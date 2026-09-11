В Чувашии в День образования подразделений по вопросам миграции МВД состоялась церемония вручения паспортов юным чебоксарцам

Торжественное мероприятие прошло в музее истории МВД по Чувашской Республике. С важным событием учащихся города Чебоксары поздравили временно исполняющий обязанности начальника по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике полковник полиции Алексей Чиняев и полковник милиции в отставке Валерий Романов.