Эксперты подсчитали потери экономики из-за роста депрессии у россиян

Проблемы депрессии и тревоги в России становятся все более актуальными, из-за депрессивных состояний работников в различных отраслях экономики теряется до 14% рабочего времени или ориентировочно 3-4 млн дней в год на все рабочее население России.
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