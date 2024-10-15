КИЕВ, 15 октября, ФедералПресс. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о связи СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины с терактами на территории России, которые согласовываются Владимиром Зеленским.
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