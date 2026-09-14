Трамп выступил против замедления развития искусственного интеллекта на фоне призывов к ограничению

Президент США Дональд Трамп высказался против введения дополнительных ограничений на развитие искусственного интеллекта (ИИ) после того, как руководители ведущих компаний отрасли призвали замедлить создание более мощных моделей.
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