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Трамп выступил против замедления развития искусственного интеллекта на фоне призывов к ограничению

Президент США Дональд Трамп высказался против введения дополнительных ограничений на развитие искусственного интеллекта (ИИ) после того, как руководители ведущих компаний отрасли призвали замедлить создание более мощных моделей.

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