Любимая «Мадемуазель Нитуш» снова в афише Вахтанговского театра

В период с 14 мая по 15 июня в Театре Вахтангова вновь покажут знаменитую «Мадемуазель Нитуш». Благодаря тонкой режиссуре Владимира Иванова, классическая французская оперетта Эрве заиграла новыми красками, сохранив очарование оригинальной истории и придав ей свежий комедийный настрой.