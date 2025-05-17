Любимая «Мадемуазель Нитуш» снова в афише Вахтанговского театра

В период с 14 мая по 15 июня в Театре Вахтангова вновь покажут знаменитую «Мадемуазель Нитуш». Благодаря тонкой режиссуре Владимира Иванова, классическая французская оперетта Эрве заиграла новыми красками, сохранив очарование оригинальной истории и придав ей свежий комедийный настрой.
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