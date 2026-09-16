В поисках надежды: есть ли шанс найти семью Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае почти год назад семья Усольцевых все еще может быть найдена. Об этом сообщила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» в интервью РИА Новости.
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Непонятно одно, что это за такая семья? Почему их год ищут и постоянно статьи? Сотни пропадают и такой реакции нет.