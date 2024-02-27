Tecno представила смартфон Camon 30 Premier 5G с технологией PolarAce и другие модели серии...

Tecno представила смартфон Camon 30 Premier 5G с технологией PolarAce и другие модели серииКомпания Tecno анонсировала смартфон Camon 30 Premier 5G, который первым получил новую технологию обработки изображений Tecno PolarAce, представленную на выставке MWC 2024.
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