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«Арктическая гонка Норвегии». Зингл победил на первом этапе, Сырица – 2-й

В Норвегии прошел первый этап многодневки «Арктическая гонка Норвегии». «Арктическая гонка Норвегии» Му-и-Рана, Норвегия 186,8 км Профиль/Карта 1.

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