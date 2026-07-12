Минпросвещения назвало предпочтительные сюжеты детских компьютерных игр

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Министерство просвещения России рекомендовало при выборе компьютерных игр для несовершеннолетних отдавать предпочтение обучающим, спасательным и развивающим сюжетам.
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