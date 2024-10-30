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Пожар произошёл в Академии водных видов спорта в Москве

Пожар произошёл в Академии водных видов спорта в Москве

Огонь охватил 200 квадратных метров.Двухэтажный деревянный дом загорелся на северо-западе Москвы. Возгорание произошло на Таманской улице в «Серебряном Бору» в здании, которое принадлежит Академии водных видов спорта имени Ф.

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