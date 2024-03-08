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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Запеченные шампиньоны с сыром – 3 простых и вкусных рецепта

Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить шампиньоны, запеченные с сыром в духовке. В этой подборке вы найдете 2 варианта закусок и рецепт сытного второго блюда, которое подойдет как для повседневного обеда или ужина, так и для праздничного стола.

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