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Температура на Земле приблизилась к концу безопасной зоны человечества

Температура на Земле приблизилась к концу безопасной зоны человечества

Global Look Press/CHROMORANGE/Ralf Decker Социолог из Эксетерского университета в Великобритании, изучающий климатические риски, Гейл Уайтмен заявил о том, что средняя температура на Земле постепенно приближается к границе безопасной зоны для человечества.

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