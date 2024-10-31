Нутрициолог Дубровина рассказала, как правильно употреблять углеводы

Они бывают сложные, простые, быстрые, медленные… Ученые называют их «глициды», врачи – «сахариды», а от тренеров в спортзале то и дело слышишь: «Ты сегодня «угли» добрал?» Это все об углеводах, благодаря которым мозг получает ресурсы для умственной работы, а тело насыщается энергией.