Нутрициолог Дубровина рассказала, как правильно употреблять углеводы

Они бывают сложные, простые, быстрые, медленные… Ученые называют их «глициды», врачи – «сахариды», а от тренеров в спортзале то и дело слышишь: «Ты сегодня «угли» добрал?» Это все об углеводах, благодаря которым мозг получает ресурсы для умственной работы, а тело насыщается энергией.
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