Поздравления с наступающим Рамаданом! Лучшие открытки и поздравления для верующих на 11 марта 2024 года Ирина ОрлонскаяВ эти дни мусульмане всего мира отмечают священный месяц Рамадан, который является одним из самых важных событий в исламском календаре.
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