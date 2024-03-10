Поздравления с наступающим Рамаданом! Лучшие открытки и поздравления для верующих на 11 марта 2024 года Ирина ОрлонскаяВ эти дни мусульмане всего мира отмечают священный месяц Рамадан, который является одним из самых важных событий в исламском календаре.