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Ученые: чрезмерный оптимизм говорит о более низких когнитивных способностях

Ученые: чрезмерный оптимизм говорит о более низких когнитивных способностях

Решения, принятые оптимистами, часто приводят к менее успешным результатам.Ученые выяснили, что в отличие от реалистичных и пессимистичных оценок будущего, чрезмерный оптимизм является показателем более низких когнитивных способностей.

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