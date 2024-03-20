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Не страна под названием украина, а какая-то помойка... всем готова себя предложить, как в борделе...

Не страна под названием украина, а какая-то помойка... всем готова себя предложить, как в борделе...

Страна - помойка. Тут новость появилась интересная. Оказывается Польша готовится вводить "зеков" на территорию Западной Украины под видом наемников!? Ведь пшеки всегда имели территориальные претензии относительно земель западной окраины и уже ни для кого не секрет: как только будет возможность, поляки моментально попытаются вернуть себе Львовскую и другие области бывшей УССР.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Украина сейчас продажная помойка и есть.
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20 час.
виктор комягин
Гандон мудила, ты совсем дурак? Так ВВ еще никто не оскорблял в мире....ты понимаешь, что ты уже труп? клоун пархатый💩💩💩
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11 час.
Татьяна Собколова
Два урода....
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