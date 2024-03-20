Страна - помойка. Тут новость появилась интересная. Оказывается Польша готовится вводить "зеков" на территорию Западной Украины под видом наемников!? Ведь пшеки всегда имели территориальные претензии относительно земель западной окраины и уже ни для кого не секрет: как только будет возможность, поляки моментально попытаются вернуть себе Львовскую и другие области бывшей УССР.