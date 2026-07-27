Ловушка на Wildberries: какие товары опасно заказывать из-за логистического кризиса 2026 года

В конце июля 2026 года заказы на Wildberries стали приходить с серьезными задержками. Из-за внештатных происшествий на крупных логистических узлах маркетплейсу пришлось экстренно перенаправлять товарные потоки.
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