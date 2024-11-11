Маркёр Чубайс сменился на Набиуллину: Как ненормативные "жиринки колбасы" толкают Россию к взрыву

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Ну не нДравится афтырю (явно из графьёв-князьёв) Октябрьская революция, так он для сокрытия своих откровений и любимого самизнаетекем Чубайса привлёк. А кто его долгие-долгие годы не просто терпел, но и пересаживал из одного "хлебного" кресла в другое?!? И в итоге дал спокойненько увезти наворованное за бугор. Показательный пример - вчерашний "День полицая", который власти аккуратненько назвают "день работников правохранительных органов". А надо говорить честно! Как ахеджаковы/окуджавы визжали - "Уничтожить красную гадину!". Как каспаровы с яковлевыми на своих местах в Верховном совете стали ставить власовские флажки (и налетать не надо! Тогда эта тряпка не была названа "государственным символом"). А то, что как награбили абрамовичи и фридманы всё советское наследие в 90-е, так и никто и ни пикнет в их сторону. Да и самизнаетекто не один раз говорил: "Пересмотра приватизации не будет".