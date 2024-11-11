БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Маркёр Чубайс сменился на Набиуллину: Как ненормативные "жиринки колбасы" толкают Россию к взрыву

Маркёр Чубайс сменился на Набиуллину: Как ненормативные "жиринки колбасы" толкают Россию к взрыву

Владлен Чертинов Во власти есть люди-маркеры. Что бы они ни делали, как бы ни вредили стране, они всегда остаются наплаву – до тех пор, пока сами не сбегут за границу.

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Комментарии
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Traveller
Ну не нДравится афтырю (явно из графьёв-князьёв) Октябрьская революция, так он для сокрытия своих откровений и любимого самизнаетекем Чубайса привлёк. А кто его долгие-долгие годы не просто терпел, но и пересаживал из одного &quot;хлебного&quot; кресла в другое?!? И в итоге дал спокойненько увезти наворованное за бугор. Показательный пример - вчерашний &quot;День полицая&quot;, который власти аккуратненько назвают &quot;день работников правохранительных органов&quot;. А надо говорить честно! Как ахеджаковы/окуджавы визжали - &quot;Уничтожить красную гадину!&quot;. Как каспаровы с яковлевыми на своих местах в Верховном совете стали ставить власовские флажки (и налетать не надо! Тогда эта тряпка не была названа &quot;государственным символом&quot;). А то, что как награбили абрамовичи и фридманы всё советское наследие в 90-е, так и никто и ни пикнет в их сторону. Да и самизнаетекто не один раз говорил: &quot;Пересмотра приватизации не будет&quot;.
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14 час.
НР
Николай Рябов
Думаю , что у советников президента по экономическим вопросам есть зрение , слух и мозги и они прекрасно понимают ситуацию и докладывают президенту о том , что происходит в экономике .
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13 час.

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