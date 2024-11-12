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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников впервые за 9 матчей остался без очков. У него 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 17:39 с «Вегасом»

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

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