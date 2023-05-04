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Дмитрий Медведев после атаки беспилотником Кремля призвал физически устранить украинского президента Зеленского

Дмитрий Медведев после атаки беспилотником Кремля призвал физически устранить украинского президента Зеленского

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что украинского президента Владимира Зеленского следует уничтожить после теракта - атаки Кремля в Москве в среду, 3 мая.

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