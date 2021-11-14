Более 30 тыс. человек принято в ряды движения «Юнармия» в регионах дислокации ЦВО в октябре

Более 30 тыс. человек принято в ряды движения «Юнармия» в регионах дислокации ЦВО в октябре

С пожеланиями и наставлениями для новоиспеченных юнармейцев выступили военнослужащие ЦВО, общественные деятели и представители органов власти.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх