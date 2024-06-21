«Коламбус» хочет, чтобы новый тренер имел опыт работы главным в НХЛ. В лонг-лист клуба вошли 12 специалистов

Клуб находится в поиске нового главного тренера после увольнения Паскаля Венсана. «Я пришел к выводу, что нам нужен кто-то, кто уже занимал эту должность и тренировал на уровне НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл.
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