Путь для троих

Транспортный коридор Россия – Монголия – Китай — важная составляющая инициативы КНР «Один пояс — один путь», российской инициативы Восточного полигона по освоению территорий Сибири и Дальнего Востока, а также монгольской стратегической программы развития «Степной путь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии