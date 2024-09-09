Путь для троих

Транспортный коридор Россия – Монголия – Китай — важная составляющая инициативы КНР «Один пояс — один путь», российской инициативы Восточного полигона по освоению территорий Сибири и Дальнего Востока, а также монгольской стратегической программы развития «Степной путь».