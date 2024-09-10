Врач развеял популярный миф об осеннем авитаминозе

Вопреки распространенному мнению ухудшение самочувствия осенью не связано с авитаминозом: если питаться полноценно, его не будет, заявил врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.
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