smi.today

1 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Интересно, как долго ещё будет продолжаться эта антиковидная война в СМИ. С завидным упорством ковид дессиденты своим...Статистика смерте...
  • Николай Герасименко
    Дурочкой прикидывается Танюша, а сама уже который год пилигримничает по заграницам.Ведущая «Эха» пош...
  • Валентин Щербаков
    Ни о чем, сбили и сбили, вот и все.В Сирии сбили рос...

Боррель признал, что контракт Венгрии с «Газпромом"не нарушает законов ЕС

Боррель признал, что контракт Венгрии с «Газпромом"не нарушает законов ЕС

Новый контракт на поставку газа, заключенный в сентябре Венгрией и «Газпромом», и предусматривающий транзит в обход Украины, не нарушает законодательство ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель выступая на саммите «ЕС-Украина» в Киеве, 12 октября сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх