Боррель признал, что контракт Венгрии с «Газпромом"не нарушает законов ЕС

Новый контракт на поставку газа, заключенный в сентябре Венгрией и «Газпромом», и предусматривающий транзит в обход Украины, не нарушает законодательство ЕС, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель выступая на саммите «ЕС-Украина» в Киеве, 12 октября сообщает Reuters.