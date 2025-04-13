Российский троллейбус отмечает 123-й день рождения

В наши дни в Петербурге – 46 троллейбусных маршрутов В Петербурге 13 апреля 1902 года на заводе «Фрезе и К°» прошли первые испытания отечественного троллейбуса – прародителя современного экологичного транспорта.
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