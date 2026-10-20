В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 20 октября 2026 года, во вторник.
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