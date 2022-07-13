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5 Эффективных способов оздоровить поджелудочную железу

5 Эффективных способов оздоровить поджелудочную железу

Поджелудочная железа - орган смешанной секреции, расположенный в брюшной полости слева под желудком. Наиболее часто в поджелудочной железе развивается воспалительный процесс, который может иметь как острое, так и хроническое течение.

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