5 Эффективных способов оздоровить поджелудочную железу

Поджелудочная железа - орган смешанной секреции, расположенный в брюшной полости слева под желудком. Наиболее часто в поджелудочной железе развивается воспалительный процесс, который может иметь как острое, так и хроническое течение.
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