Хождение за три моря. 09 апреля 1469 года Тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии, где прожил около трёх лет, много путешествуя.
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Хождение за три моря. 09 апреля 1469 года Тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии, где прожил около трёх лет, много путешествуя.
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