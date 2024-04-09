НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чевдарь
    Пояснение к этому видео: участники СВО, общественники высказались против памятников предателям-атаманам на Дону (памя...Мемориальный комп...
  • Георгий Мокрушин
    Промываю в воде комнатной температуры.Гречневая крупа
  • Георгий Мокрушин
    Можно потренироваться с ютубом.В России появится...
Хождение за три моря

Хождение за три моря. 09 апреля 1469 года Тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии, где прожил около трёх лет, много путешествуя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх