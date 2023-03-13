Заноза

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Всем истерикам разгоняющим панику о "грядущем поражении России" посвящается

Всем истерикам разгоняющим панику о "грядущем поражении России" посвящается

Почему то сейчас распространено мнение что победой над врагом является захват территории противника, ковровые бомбардировки городов и других населённых пунктов противника, "танковые клинья до Львова", окружение и красивое уничтожение врага к котлах.

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