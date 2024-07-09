Депутат Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России

Депутат не исключил, что один из ведущих мессенджеров в России будет заблокирован.По информации главы комитета государственной думы по информполитике Александра Хинштейна, запрета на использование внутри страны мессенджера WhatsApp пока не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
Свежие комментарии