Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен труп, желательно — детский

Объявившая парламент Грузии нелегитимным и отказавшаяся сложить президентский мандат Саломе Зурабишвили предложила школьникам присоединиться к радикальным антигосударственным протестам, которые идут уже несколько дней.

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Комментарии
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М
Мария
У бабки-француженки случился облом. Однако, сидя в параше, мадам продолжает булькать. Майдан скис и провалился. Пора отправить мадам к месье Саакашвили. Пусть булькают дуэтом из камеры!
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13 час.
Надежда
Какая же мерзавка эта французская солома!((😡
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8 час.
Ольга Каширина
А эта франко- &quot;грузинская&quot; стерва  ни только  Грузию не любит,  но и ее детей ненавидит Гнвть ее за эту нелюбовь давно  из Грузии надо.
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8 час.

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