У бабки-француженки случился облом. Однако, сидя в параше, мадам продолжает булькать. Майдан скис и провалился. Пора отправить мадам к месье Саакашвили. Пусть булькают дуэтом из камеры!

Ольга Каширина

А эта франко- "грузинская" стерва ни только Грузию не любит, но и ее детей ненавидит Гнвть ее за эту нелюбовь давно из Грузии надо.